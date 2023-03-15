Научно доказано: кофе защищает от ожирения и диабета 2 типа

Эксперты изучили роль двух распространённых генетических вариантов CYP1A2 и AHR у почти 10 тысяч человек. Эти люди были в основном европейского происхождения. Также они принимали участие в шести долгосрочных исследованиях. Известно, что гены CYP1A2 и AHR отвечают за скорость метаболизма кофеина в организме.

Согласно результатам проведённого исследования, более высокие генетически предсказанные уровни кофеина в крови связаны были с более низким весом (индексом массы тела), меньшим количеством жировых отложений, более низким риском развития диабета 2 типа.

Также выяснилось, что при снижении веса на 43% повысилось влияние кофеина на риск развития диабета 2 типа.

Что касается уровня кофеина в крови и риска возникновения болезней сердца, то между ними не было выявлено сильной связи.

Кроме того, известно, что кофеин сам по себе ускоряет обмен веществ, увеличивает сжигание жира, снижает аппетит. При ежедневном потреблении 100 мг кофеина расход энергии увеличивается примерно на 100 калорий в день. Соответственно, это может снизить риск развития ожирения.

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