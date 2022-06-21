Научно доказано: курильщики чаще страдают депрессией и шизофренией

Научно доказано: курильщики чаще страдают депрессией и шизофрениейОб этом сообщили учёные из Бристольского университета
Эксперты из Бристольского университета обнаружили, что курение сильно вредит и психическому здоровью. Как оказалось, у курящих людей на 53-127 % больше шансов приобрести шизофрению и на 54-132 % - депрессию. Результаты этого исследования были представлены 20 июня 2022 года на Международном конгрессе Королевского колледжа психиатров.
К примеру, согласно полученным данным, в Англии из 6 миллионов курильщиков - 230 тысяч человек имеют тяжёлые психические расстройства (например, биполярное расстройство, шизофрения), а 1,6 миллиона страдают от тревоги и депрессии.
При этом, как подчёркивают авторы статьи, ещё нужно провести дополнительные исследования, которые помогли бы объяснить, почему курение сильно влияет на психику человека. Кроме того, необходимо доказать, связана ли эта вредная привычка с тревогой или биполярным расстройством.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.