Научно доказано: курильщики чаще страдают депрессией и шизофренией

Эксперты из Бристольского университета обнаружили, что курение сильно вредит и психическому здоровью. Как оказалось, у курящих людей на 53-127 % больше шансов приобрести шизофрению и на 54-132 % - депрессию. Результаты этого исследования были представлены 20 июня 2022 года на Международном конгрессе Королевского колледжа психиатров.

К примеру, согласно полученным данным, в Англии из 6 миллионов курильщиков - 230 тысяч человек имеют тяжёлые психические расстройства (например, биполярное расстройство, шизофрения), а 1,6 миллиона страдают от тревоги и депрессии.