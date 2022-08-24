Научно доказано: люди со схожими лицами имеют похожие ДНК

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Научно доказано: люди со схожими лицами имеют похожие ДНКРезультаты этого исследования опубликованы в журнале Cell Reports
Команда учёных, среди которых Манель Эстеллер из Исследовательского института лейкемии имени Хосепа Каррераса в Барселоне (Испания), недавно обнаружила, что у людей со схожими чертами лица - общие генотипы. При по эпигеному и микробиому они всё же отличаются друг от друга.
Целью исследования испанских учёных из Исследовательского института лейкемии имени Хосепа Каррераса в Барселоне было описать, какие особенности люди со схожими чертами лица имеют на молекулярном уровне.
В ходе исследования специалисты изучили снимки 32 пар людей, которые похожи друг на друга. Все участники также заполнили специальную анкету и сдали ДНК-тест.
В целом оказалось, что двойники обладают схожими генотипами. В то же время различия между ними заключаются в метилировании ДНК и ландшафте микробиома.
Кроме того, у похожих людей было в целом схожее поведение и привычки (курение), вес, рост, уровень образования.