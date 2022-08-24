Научно доказано: люди со схожими лицами имеют похожие ДНК

Целью исследования испанских учёных из Исследовательского института лейкемии имени Хосепа Каррераса в Барселоне было описать, какие особенности люди со схожими чертами лица имеют на молекулярном уровне.

В ходе исследования специалисты изучили снимки 32 пар людей, которые похожи друг на друга. Все участники также заполнили специальную анкету и сдали ДНК-тест.