Научно доказано: обниматься полезно для здоровья

Научно доказано: обниматься полезно для здоровьяВот что об этом говорят исследования
Известно, что объятия даже незнакомого человека обладают лечебным эффектом. И это подтвердили учёные.
Исследования, проведённые американскими специалисты, показали, что благодаря объятьям в организме человека повышается уровень окситоцина. Этот гормон отвечает за эмоциональную привязанность людей к окружающим, а также к своим детям.
Люди с дефицитом окситоцина реже смеются, живут одни, предпочитают заниматься чем-то, что не требует общения с другими. В целом им бывает трудно вести беседу и лучше всего они ощущают себя в одиночестве. Женщины с недостатком этого гормона с трудом достигают оргазма, а мужчинам с дефицитом этого гормона сложнее эмоционально привязаться к партнёру.
Помимо этого, окситоцин способствует снижению уровня гормона стресса в организме. Благодаря этому уменьшается вероятность развития сердечно-сосудистых и других заболеваний.
Результаты одного эксперимента показали, что уровень окситоцина резко возрос у тех, кто обнимался в течение 20 секунд. Но у влюблённой пары этого гормона в итоге было больше, чем у друзей.
Научно доказано, что благодаря прикосновениям можно снизить давление, замедлить пульс, укрепить иммунную систему, облегчить боль. Ну и в целом объятия способствуют высвобождению окситоцина, повышают уровень серотонина, который отвечает за счастье и хорошее настроение.
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