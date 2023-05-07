Научно доказано: обниматься полезно для здоровья

Исследования, проведённые американскими специалисты, показали, что благодаря объятьям в организме человека повышается уровень окситоцина. Этот гормон отвечает за эмоциональную привязанность людей к окружающим, а также к своим детям.

Люди с дефицитом окситоцина реже смеются, живут одни, предпочитают заниматься чем-то, что не требует общения с другими. В целом им бывает трудно вести беседу и лучше всего они ощущают себя в одиночестве. Женщины с недостатком этого гормона с трудом достигают оргазма, а мужчинам с дефицитом этого гормона сложнее эмоционально привязаться к партнёру.