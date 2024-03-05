Научно доказано: образ жизни человека влияет на эффективность лекарств

Исследователи уже давно знают, что нездоровый образ жизни влияет на уровень ферментов в организме. Это значит, что он играет роль и в метаболизме лекарств. Специалисты с кафедры судебной медицины Орхусского университета недавно также выяснили, что из 116 умерших психических больных людей многие были курильщиками, алкоголиками и/или страдали ожирением. Благодаря анализу образцов печени этих людей учёные смогли понять, насколько хорошо люди усваивали лекарства.

Исследование Департамента судебной медицины показало, что у курильщиков в два раза больше определённого фермента, метаболизирующего лекарства (CYP1A2), чем у некурящих. Это значит, что организм этих людей метаболизирует некоторые препараты (например, антипсихотики) быстрее, поэтому такие пациенты подвергаются более высокому риску неправильного лечения.