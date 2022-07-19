Научно доказано: одинокие подростки чаще в будущем становятся алкоголиками

Группа специалистов недавно обнаружила, что если человек чувствует себя одиноким в подростковом возрасте, то в дальнейшем он чаще сталкивается с проблемами, связанными с алкоголем. Также научные исследования показывают, что вообще это далеко не единственная проблема, которая может быть связана со спиртным. Дело в том, что у пожилых одиноких людей нередко развиваются сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и возникает инсульт.

Результаты нового исследования, в ходе которого эксперты из Университета штата Аризона выяснили, как одиночество в подростковом возрасте влияет на уровень стресса и на употребление алкоголя в дальнейшем. Оказалось, что если человек в возрасте до 12 лет был одинок, то это вызывало у него стресс в юности и в будущем он чаще имел проблемы с алкоголем.