Научно доказано: одинокие подростки чаще в будущем становятся алкоголиками

Научно доказано: одинокие подростки чаще в будущем становятся алкоголикамиК такому выводу пришли учёные из Университета штата Аризона
Группа специалистов недавно обнаружила, что если человек чувствует себя одиноким в подростковом возрасте, то в дальнейшем он чаще сталкивается с проблемами, связанными с алкоголем. Также научные исследования показывают, что вообще это далеко не единственная проблема, которая может быть связана со спиртным. Дело в том, что у пожилых одиноких людей нередко развиваются сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и возникает инсульт.
Результаты нового исследования, в ходе которого эксперты из Университета штата Аризона выяснили, как одиночество в подростковом возрасте влияет на уровень стресса и на употребление алкоголя в дальнейшем. Оказалось, что если человек в возрасте до 12 лет был одинок, то это вызывало у него стресс в юности и в будущем он чаще имел проблемы с алкоголем.
В этом исследовании участвовали более 300 человек. Все они были студентами колледжей. Выяснилось, что при более высоком уровне одиночества в возрасте до 12 лет люди испытывали больше стресса в раннем взрослом возрасте, а это приводило к частому употреблению алкоголя и к проблемам, связанным со спиртными напитками.
Опубликованы результаты исследования были в издании Addictive Behaviors Reports.
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