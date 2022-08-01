Научно доказано: привычка есть вредную пищу увеличивает риск смерти

Возможно, вы думаете, что снизить негативный эффект от вредной еды можно при помощи физической активности. Так вот, учёные из Университета Сиднея в Австралии выяснили, что это вовсе не так. После анализа данных из Британского биобанка за апрель 2007 года - декабрь 2020 года о 346 627 жителях Великобритании они пришли к выводу, что при регулярном употреблении вредной пищи и занятиях спортом риск смерти всё равно повышается.

Вообще специалисты выделили в процессе проведения исследования такие понятия, как «высококачественная диета» и «низкокачественная диета». В первую входили минимум 4,5 чашки овощей либо фруктов в день, хотя бы две порции рыбы в неделю, а также не больше двух порций переработанного мяса и меньше пяти порций красного мяса в неделю. В состав низкокачественной диеты входило большое количество переработанных продуктов, красного мяса, мало овощей, фруктов или рыбы.