Научно доказано: садоводство улучшает психическое здоровье

В исследовании приняли участие 32 женщины. Их возраст составлял от 26 до 49 лет. У них не было хронических заболеваний, они не курили, не злоупотребляли алкоголем и не принимали лекарства от депрессии или тревожности. Половина участников стала заниматься садоводством, а половина - творчеством.

На занятиях по садоводству женщины сравнивали и сеяли семена, пересаживали растения, собирали урожай, пробовали на вкус съедобные плоды.

Считается, что «общение» с растениями позволяет человеку чувствовать себя лучше, поскольку он как биологический вид от природы связан с ними. Дело в том, что от растений зависит, по мнению учёных, пища, кров и выживание людей в целом.

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