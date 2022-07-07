Научно доказано: садоводство улучшает психическое здоровье

Научно доказано: садоводство улучшает психическое здоровьеПричём не важно, выращивали ли вы что-либо раньше
Специалисты из Университета Флориды выяснили, что занятия садоводством снижают уровень стресса, тревоги, а также проявление депрессии у женщин уже через две недели. Это исследование проводилось экспертами вместе с коллегами из отдела экологического садоводства, Медицинского колледжа Университета Флориды, Центра искусств в медицине Университета Флориды и Ботанического сада Университета Флориды Уилмота.
В исследовании приняли участие 32 женщины. Их возраст составлял от 26 до 49 лет. У них не было хронических заболеваний, они не курили, не злоупотребляли алкоголем и не принимали лекарства от депрессии или тревожности. Половина участников стала заниматься садоводством, а половина - творчеством.
На занятиях по садоводству женщины сравнивали и сеяли семена, пересаживали растения, собирали урожай, пробовали на вкус съедобные плоды.
Считается, что «общение» с растениями позволяет человеку чувствовать себя лучше, поскольку он как биологический вид от природы связан с ними. Дело в том, что от растений зависит, по мнению учёных, пища, кров и выживание людей в целом.
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