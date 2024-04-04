Научно доказано: те, кто делает ставки на спорт, чаще остальных злоупотребляют алкоголем

Результаты исследования показали, что те, кто делал ставки на спорт, в 1,9 раза чаще сообщали о чрезмерном употреблении алкоголя (определяемого как пять или более порций алкоголя для мужчин и четыре или более порций для женщин за один раз). И это при сравнении с теми, кто вообще ставок не делает или делает, но не на спортивные события.

Исследование подтверждает наличие связи между злоупотреблением психоактивными веществами и ставками на спорт, о чём уже говорилось в более ранних научных работах.