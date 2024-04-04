Научно доказано: те, кто делает ставки на спорт, чаще остальных злоупотребляют алкоголем

Опубликовано 04 апреля 2024, 00:45
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Научно доказано: те, кто делает ставки на спорт, чаще остальных злоупотребляют алкоголемИмейте это в виду
Команда учёных из Университета Невады в Лас-Вегасе и Университета Нью-Мексико обнаружила, что деньги — это не единственное, чем рискуют люди, которые делают ставки на спортивные события. Результаты этого исследования были опубликованы в JAMA Network Open.
Весной 2022 года в течение трёх недель учёные провели опрос среди более 4300 взрослых в США. Почти 3300 из них признались, что употребляли алкоголь в прошлом году, а около 1800 делали в предшествующем году ставки на спорт.
Результаты исследования показали, что те, кто делал ставки на спорт, в 1,9 раза чаще сообщали о чрезмерном употреблении алкоголя (определяемого как пять или более порций алкоголя для мужчин и четыре или более порций для женщин за один раз). И это при сравнении с теми, кто вообще ставок не делает или делает, но не на спортивные события.
Исследование подтверждает наличие связи между злоупотреблением психоактивными веществами и ставками на спорт, о чём уже говорилось в более ранних научных работах.
Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова