Научно доказано: учиться по утрам – неэффективно

В исследованиях последних лет отмечается, что если в старших классах занятия начинаются позже, то учащиеся спят больше и чувствуют себя менее сонными в школьные часы. Но выводы о том, как это влияет на успеваемость, неоднозначны.

Для изучения влияния ранних занятий на здоровье студентов университетов доцент Джошуа Гули из Duke-NUS вместе с коллегами использовал данные о подключении учащихся к Wi-Fi, входы в университетские цифровые учебные платформы и данные об активности с сенсорных часов.