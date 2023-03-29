Научно доказано: учиться по утрам – неэффективно

Научно доказано: учиться по утрам – неэффективноИ это касается именно студентов университетов
Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Human Behavior, демонстрируют, что студенты вузов в Сингапуре могли бы учиться лучше, если бы их занятия начинались позже. И вот с какими ещё последствиями связаны пары рано утром.
Фото: GCU
В исследованиях последних лет отмечается, что если в старших классах занятия начинаются позже, то учащиеся спят больше и чувствуют себя менее сонными в школьные часы. Но выводы о том, как это влияет на успеваемость, неоднозначны.
Для изучения влияния ранних занятий на здоровье студентов университетов доцент Джошуа Гули из Duke-NUS вместе с коллегами использовал данные о подключении учащихся к Wi-Fi, входы в университетские цифровые учебные платформы и данные об активности с сенсорных часов.
Оказалось, что раннее начало занятий связано с более низкой посещаемостью. Кроме того, при посещении утренних пар учащиеся теряли около часа сна. А если утренние занятия у студентов начинались часто, то это связано было с более низким средним баллом.
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