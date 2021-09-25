Научно подтверждена точность Apple Watch в измерении уровня кислорода в крови и пульса

Учёные провели исследование на 100 пациентах с хронической обструктивной болезнью лёгких и интерстициальными заболеваниями лёгких. Авторы собирали данные по уровню насыщенности крови кислородом и частоте сердечных сокращений с Apple Watch Series 6. Эти цифры затем сравнивали с показателями медицинских пульсоксиметров.

Оказалось, что часы Apple довольно точны в измерениях. Учёные пришли к выводу, что пациенты могут их использовать, но не без наблюдения врачей.

Напомним, Apple Watch Series 6 были представлены в 2020 году. Недавно представленные Apple Watch Series 7 тоже могут измерять содержание кислорода в крови, хотя неясно, получил ли датчик какие-то обновления по сравнению с прошлогодней моделью.