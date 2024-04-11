Научные исследования подтвердили пользу арт-терапии для психического здоровья

Когда люди сталкиваются со значительными физическими или психическими нарушениями здоровья, им может быть сложно выразить свои переживания словами. Арт-терапевты помогают им изучать и обрабатывать подавляющие мысли, чувства и переживания через создание произведений искусства.

Использоваться арт-терапия может для лечения большого количества физических и психических болезней. Связано это с такими преимуществами для здоровья, как улучшение самосознания, социальных связей и эмоциональной регуляции, снижение уровня стресса, боли, беспокойства.

Результаты исследования, опубликованного в Journal of Mental Health, показали, что арт-терапия связана с положительными результатами для детей и подростков, которые находятся в психиатрическом отделении больницы.