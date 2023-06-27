Назван главный показатель счастливой жизни

Назван главный показатель счастливой жизниЭто социальные связи
Всем известно, что для поддержания здоровья важны правильное питание и физическая активность. Но есть также ещё один немаловажный фактор. Это общение с людьми.
Научное исследование, опубликованное в 2010 году, показало, что качество отношений с другими людьми - более важный фактор ранней смерти, чем даже отсутствие физической активности и ожирение. Этот фактор ставят наравне с курением и употреблением алкоголя.
Другие исследования тоже показывают, что благодаря наличию крепких романтических отношений можно улучшить психическое здоровье. Кроме того, чувство связи с другими уменьшает симптомы депрессии, смягчает проявление посттравматического стрессового расстройства и улучшает общее психическое здоровье.
Когда человек одинок, его организм находится в состоянии бегства или борьбы. Это всё равно, что подвергнуть тело хроническому стрессу. И полезными будут в этом случае как довольно близкие социальные связи, так и общение с малознакомыми людьми. Такое общение - источник новизны и спонтанности.
В научных исследованиях также отмечается, что для когнитивного здоровья важнее групповые социальные связи. Есть даже работы, доказывающие, что присоединение к социальной группе (например, работа в общественном саду) может помочь при депрессии и защищает от её развития в дальнейшем.
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