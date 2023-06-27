Назван главный показатель счастливой жизни

Когда человек одинок, его организм находится в состоянии бегства или борьбы. Это всё равно, что подвергнуть тело хроническому стрессу. И полезными будут в этом случае как довольно близкие социальные связи, так и общение с малознакомыми людьми. Такое общение - источник новизны и спонтанности.

В научных исследованиях также отмечается, что для когнитивного здоровья важнее групповые социальные связи. Есть даже работы, доказывающие, что присоединение к социальной группе (например, работа в общественном саду) может помочь при депрессии и защищает от её развития в дальнейшем.

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