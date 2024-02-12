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Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 февраля 2024, 03:45
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Назван главный суперпродукт для похудения

Рассказала об этом диетолог
По словам специалиста в области питания Эми Гудсон, суперпродукты богаты питательными веществами и приносят значительную пользу здоровью, так как содержат много витаминов и антиоксидантов. Также подобная пища помогает сбросить вес.

Большая часть суперпродуктов содержит мало килокалорий, но много клетчатки. Это позволяет насытиться и снизить общее потребление калорий. Также некоторые такие продукты имеют в составе полифенолы и антиоксиданты, ускоряющие обмен веществ и сжигающие жир, а в овощах и фруктах много воды, которая даёт ощущение сытости без дополнительных килокалорий.

Назван главный суперпродукт для похудения
© Shutterstock

Но какой же суперпродукт можно назвать лучшим для похудения? Это яйца. Во-первых, они считаются хорошим источником высококачественного белка. Во-вторых, в них мало килокалорий, но при этом много витаминов B12, D, холина, железа, цинка. Ну и также яйца отличаются наличием жирных кислот омега-3.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.