Назван худший сок для похудения

Мы склонны считать, что натуральный (100-процентный) сок полезен для организма, поэтому можем пить его в больших количествах. Но на самом деле такие соки (к примеру, виноградный) хоть и содержат много витаминов, различных питательных веществ, также отличаются большим количеством натурального сахара и калорий.

Исследования также показывают, что любые напитки с добавленным сахаром в принципе нередко приводят к набору лишних килограммов и ожирению. При этом для успешного похудения важно найти продукты и напитки, которые обеспечат чувство сытости надолго. Фруктоза же, входящая в состав многих фруктов и фруктовых соков, в этом плане неэффективна.

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