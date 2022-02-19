Назван кофейный напиток, замедляющий старение

Перевод материала опубликовала «Лента.ру». Авторы утверждают, что кофе — один из лучших напитков, помогающих замедлять процесс старения. Однако наилучший эффект будет давать чёрный кофе, то есть без молока или сливок.

Утверждается, что у людей, которые регулярно пьют кофе, снижается риск развития сердечных заболеваний и диабета второго типа. Кроме того, напиток помогает бороться с дегенеративными возрастными заболеваниями. В частности авторы ссылаются на исследование, опубликованное в журнале Journal of Alzheimer's Disease. Оно показало, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска развития деменции и болезни Альцгеймера у пожилых. Известно также о снижении риска развития болезни Паркинсона.

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