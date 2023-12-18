Назван лучший для похудения фрукт

Вот три причины, почему для снижения веса нужно есть гранат.

В нём много клетчатки. Всего в одной чашке граната - 6 г клетчатки. Известно, что диета с высоким содержанием клетчатки лучше насыщает, уменьшает вероятность переедания, улучшает здоровье кишечника.

Он содержит мало калорий. В одной чашке зёрен граната содержится около 120 ккал.

Гранат помогает сжигать жир. Исследования показывают, что гранат благотворно влияет на уменьшение количества жира.

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