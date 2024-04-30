Назван лучший напиток, который избавляет от запоров

Также естественная кислотность кофе может увеличить выработку кислоты в желудке. Это ещё сильнее влияет на пищеварение.

Кофе как с кофеином, так и без содержит кислоты, повышающие уровень гормона гастрина. Данный гормон может усиливать мышечные сокращения, вызывающие испражнения.

Для многих людей стимулировать дефекацию может также просто употребление тёплой жидкости по утрам.

Если же вам кофе не нравится, попробуйте вместо него черносливовый сок.

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