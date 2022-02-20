Назван напиток, эффективно очищающий организм при похудении

Назван напиток, эффективно очищающий организм при похуденииПри этом вам не придётся отказываться от приёмов пищи
Специалист по питанию Нур Эджем Байды Озман уверен: отказ от одного из приёмов пищи в процессе похудения - плохая идея. Чем больше человек пытается ограничить себя в пище, тем выше вероятность того, что он переест в следующий раз. Поэтому, например, даже завтрак лучше не пропускать, а делать его лёгким: например, он может включать в себя яйца, нежирный сыр и зелень.
Также при избавлении от лишних килограммов полезным будет один напиток. Он позволит очистить организм, избавить его от отёков и восполнит водный баланс.
Для того чтобы приготовить этот напиток, нужно взять четыре продукта. Это небольшой кусочек имбиря, половинка яблока, пол-лимона, мята. Необходимо на тёрке натереть имбирь и яблоко, а затем всё это залить 1,5 литра воды. После этого следует добавить листья мяты и сок лимона.
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