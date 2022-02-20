Назван напиток, эффективно очищающий организм при похудении

Специалист по питанию Нур Эджем Байды Озман уверен: отказ от одного из приёмов пищи в процессе похудения - плохая идея. Чем больше человек пытается ограничить себя в пище, тем выше вероятность того, что он переест в следующий раз. Поэтому, например, даже завтрак лучше не пропускать, а делать его лёгким: например, он может включать в себя яйца, нежирный сыр и зелень.

Также при избавлении от лишних килограммов полезным будет один напиток. Он позволит очистить организм, избавить его от отёков и восполнит водный баланс.