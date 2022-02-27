Назван напиток, надёжно защищающий от болезней и укрепляющий иммунитет

В холодную погоду можно легко заболеть. Защититься от инфекций могут помочь различные продукты и напитки. Среди них - сироп, основные ингредиенты которого - куркума и мёд. Такой напиток к тому же обладает множеством полезных свойств.

Для приготовления напитка понадобится имбирь (небольшой кусок), лимон (цедра), куркума (одна-две чайные ложки свежей или сухой молотой куркумы), мёд (125 граммов), красный перец (чайная ложка молотого перца), чёрный перец (чайная ложка), чеснок (зубчик). Сначала нужно положить в банку цедру лимона с имбирём, затем - добавить туда остальные продукты и перемешать. После этого смесь можно будет есть так или добавить в чай, горячую воду.