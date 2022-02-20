Назван напиток, по вреду схожий со 100 выкуренными сигаретами

По словам специалистов американского Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттерин, «продолжительное употребление чая мате увеличивает риск возникновения простаты, рака мочевого пузыря, полости рта, ЖКТ, лёгких, головы и шеи».

Авторы ссылаются на исследования учёных в Уругвае, которые показали, что среди тех, кто пьёт чай мате много и регулярно, риск развития рака лёгких на 60% выше. Вред напитка сравнили с вредом от 100 сигарет.

Недавно учёные выяснили, что один из напитков, приготовленный на основе грибов рейши, позволяет защитить организм от рака. Впрочем, грибы рейши не могут полностью заменить традиционную терапию.