Назван напиток, по вреду схожий со 100 выкуренными сигаретами

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Назван напиток, по вреду схожий со 100 выкуренными сигаретамиВряд ли вы его часто пьёте, но всё же
Эксперты заявили, что доза парагвайского чая мате эквивалентна 100 выкуренным сигаретам. Употребление этого напитка повышает риск развития различных видов онкологии.
По словам специалистов американского Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттерин, «продолжительное употребление чая мате увеличивает риск возникновения простаты, рака мочевого пузыря, полости рта, ЖКТ, лёгких, головы и шеи».
Авторы ссылаются на исследования учёных в Уругвае, которые показали, что среди тех, кто пьёт чай мате много и регулярно, риск развития рака лёгких на 60% выше. Вред напитка сравнили с вредом от 100 сигарет.
Недавно учёные выяснили, что один из напитков, приготовленный на основе грибов рейши, позволяет защитить организм от рака. Впрочем, грибы рейши не могут полностью заменить традиционную терапию.
Источник: Известия