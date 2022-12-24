Назван необычный для гриппа симптом

В то же время такие симптомы встречаются редко, поэтому заболевание легче выявить по стандартным проявлениям, которые могут возникнуть очень рано. В частности, это лихорадка, мышечные боли и озноб."Затем появляются “некоторые другие симптомы”, - говорит специалист.

Ранее глава сообщества фармацевтов и провизоров "Смартфарма" Вита Вебер заявила в интервью РИА Новости, что принимать антибиотики против вирусов гриппа бессмысленно, потому что они эффективны против бактериальных инфекций, чем грипп не является.

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