Назван необычный для гриппа симптом

Назван необычный для гриппа симптомИ чем это может сопровождаться
Если у вас боли в животе, то вы можете болеть гриппом. Иммунолог Николай Крючков назвал необычный симптом гриппа, а именно боли в животе без высокой температуры. Об этом он рассказал "URA.RU". По его словам, это может сопровождаться общей слабостью и сильным недомоганием.
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В то же время такие симптомы встречаются редко, поэтому заболевание легче выявить по стандартным проявлениям, которые могут возникнуть очень рано. В частности, это лихорадка, мышечные боли и озноб."Затем появляются “некоторые другие симптомы”, - говорит специалист.
Ранее глава сообщества фармацевтов и провизоров "Смартфарма" Вита Вебер заявила в интервью РИА Новости, что принимать антибиотики против вирусов гриппа бессмысленно, потому что они эффективны против бактериальных инфекций, чем грипп не является.
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