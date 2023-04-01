Назван причина сухости и старения кожи

Витамин А необходим для различных процессов в коже, и его недостаток может привести к сухости, шелушению, воспалению, снижению тонуса и эластичности, передает эксперт. Дефицит витамина С может вызвать пигментацию и ослабить кровеносные сосуды, а витамин D необходим для выработки энергии и обладает противовоспалительным действием.

Для поддержания здоровья кожи эксперты рекомендуют сбалансированное питание, богатое витаминами и антиоксидантами. Продукты с высоким содержанием витамина А включают печень, морковь и шпинат, а цитрусовые, клубника и киви являются хорошими источниками витамина С. Витамин D содержится в жирной рыбе, яичных желтках и грибах.

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