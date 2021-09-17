Назван признак дефицита жизненно важного витамина B12

Если уровень витамина B12 в организме долгое время остаётся низким, могут появиться онемение или покалывание в пальцах рук и ног. Другими признаками этого состояния являются: плохое чувство равновесия, депрессия и ухудшение когнитивных способностей.

Хотя большинство из этих симптомов исчезают при лечении, некоторые проблемы, вызванные дефицитом, могут оказаться необратимыми. Эксперты отметили, что следует обращаться к терапевту, если наблюдаются симптомы дефицита витамина B12.

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