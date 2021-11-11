Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови за несколько минут

Как известно, диабет 2 типа возникает из-за нарушения выработки инсулина в организме. В этом случае для поддержания оптимального уровня сахара в крови поджелудочная железа не производит достаточное количество инсулина. Зачастую уровень глюкозы в крови повышается после еды. Чтобы его нормализовать, необходимо, как отмечают авторы недавнего исследования, съесть изюм.

В эксперименте, результаты которого опубликованы в журнале The Physician and Sportsmedicine, принял участие 51 человек с диабетом 2 типа. Длилось исследование 12 недель. В процессе этого эксперимента было изучено влияние изюма на снижение сахара в крови по сравнению с альтернативными закусками. Оказалось, что у тех, кто ел изюм, сахар снизился на 23 процента.