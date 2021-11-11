Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови за несколько минут

Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови за несколько минутОб этом сообщило британское издание Express
Как известно, диабет 2 типа возникает из-за нарушения выработки инсулина в организме. В этом случае для поддержания оптимального уровня сахара в крови поджелудочная железа не производит достаточное количество инсулина. Зачастую уровень глюкозы в крови повышается после еды. Чтобы его нормализовать, необходимо, как отмечают авторы недавнего исследования, съесть изюм.
В эксперименте, результаты которого опубликованы в журнале The Physician and Sportsmedicine, принял участие 51 человек с диабетом 2 типа. Длилось исследование 12 недель. В процессе этого эксперимента было изучено влияние изюма на снижение сахара в крови по сравнению с альтернативными закусками. Оказалось, что у тех, кто ел изюм, сахар снизился на 23 процента.
Также у испытуемых, которые потребляли изюм, наблюдалось снижение артериального давления. Уменьшилось при этом у людей и количество глюкозы в крови натощак - на 19 процентов, а также гемоглобина - на 0,12 процента.
Полученные результаты, по словам учёных, доказывают, что изюм может стать здоровой альтернативой закускам для диабетиков.
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