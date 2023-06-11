Назван ранний симптом катаракты, который проявляется ночью

Вик Шарма, специалист-офтальмолог и основатель Лондонского офтальмологического центра, отметил, что один из ранних симптомов катаракты - это ухудшение зрения в ночное время. Кроме того, недавнее исследование, проведённое по заказу Лондонского центра, показало, что только 33% людей знали об этом признаке катаракты.

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