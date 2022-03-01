Назван симптом скорого инсульта

Учёные изучали и классифицировали головную боль у пациентов. Участников исследования разделили боль на три группы по характеру боли: боль, уже знакомая пациентам; боль, которую пациент никогда не испытывал ранее; боль с изменчивыми характеристиками.

Выяснилось, что первый и последний вид боли чаще всего испытывали больные, перенёсшие инсульт. 15% пациентов рассказали, что испытывали головную боль за неделю до инсульта, ещё 15% сказали, что чувствовали такую боль в самом начале инсульта.

Учёные считают, что эти данные позволяют выявить инсульт у трети пациентов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.