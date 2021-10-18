Назван сорт чая, помогающий похудеть

Назван сорт чая, помогающий похудетьЭто подтверждают научные исследования
Сейчас существует уже несколько доказательств того, что чай сорта улун помогает избавиться от висцерального жира, сообщает Al-Quds. В рамках одного из экспериментов участники должны были выпивать четыре чашки улуна ежедневно. Через шесть недель выяснилось, что они потеряли до килограмма жира.
Вообще улун, как утверждают учёные, повышает скорость метаболизма. То есть человек благодаря этому напитку может сжигать в день примерно 281 калории.
Результаты, описанные в статье в журнале Nutrients, показывают, что чай улун способствует похудению даже во время сна. Он увеличивает расщепление жиров на 20 процентов.
Однако всё ещё необходимы дополнительные исследования для проверки эффективности улуна в течение более длительного времени, чем шесть недель.
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