Назван способ избавления от жира в мышцах

В рамках исследования учёные провели анализ биопсии мышечной ткани у добровольцев разных возрастов. Участникам было 20−30 и 65−80 лет. Оказалось, что BMP накапливается в стареющей ткани.

Результаты нового исследования показали, что всего один час физической активности в день убирает этот вид жира из мышц. Опубликованы все полученные данные в журнале Nature Aging.

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