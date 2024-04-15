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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 апреля 2024, 06:00
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Назван способ избавления от жира в мышцах

Вот что для этого вам нужно делать
Учёные обнаружили тип жира, влияющего на процесс старения. Контролировать этот жир можно при помощи физической активности.
Назван способ избавления от жира в мышцах
© 9Coach

Липид bis (monoacylglycero)phosphate (BMP) учёные постоянно наблюдали в мышцах пожилых людей по сравнению с молодыми. Однако если человек выполнял кратковременные физические упражнения, то уровень этого жира снижался. Подробнее специалисты изучили это сначала на мышах, а затем на людях.

Назван способ избавления от жира в мышцах
© T-Nation

В рамках исследования учёные провели анализ биопсии мышечной ткани у добровольцев разных возрастов. Участникам было 20−30 и 65−80 лет. Оказалось, что BMP накапливается в стареющей ткани.

Результаты нового исследования показали, что всего один час физической активности в день убирает этот вид жира из мышц. Опубликованы все полученные данные в журнале Nature Aging.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.