Назван способ избавления от жира в мышцах

Назван способ избавления от жира в мышцахВот что для этого вам нужно делать
Липид bis (monoacylglycero)phosphate (BMP) учёные постоянно наблюдали в мышцах пожилых людей по сравнению с молодыми. Однако если человек выполнял кратковременные физические упражнения, то уровень этого жира снижался. Подробнее специалисты изучили это сначала на мышах, а затем на людях.
В рамках исследования учёные провели анализ биопсии мышечной ткани у добровольцев разных возрастов. Участникам было 20−30 и 65−80 лет. Оказалось, что BMP накапливается в стареющей ткани.
Результаты нового исследования показали, что всего один час физической активности в день убирает этот вид жира из мышц. Опубликованы все полученные данные в журнале Nature Aging.
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