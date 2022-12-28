Назван "тревожный сигнал" при употреблении алкоголя

По его словам, одна из самых коварных алкогольных ловушек кроется в словах: “Я всегда могу остановиться, когда захочу”, но, к сожалению, это не так, считает эксперт. “Никто не может знать заранее, когда этот предел будет перейден ", - сказал эксперт.

Человек, который не может самостоятельно прекратить употребление алкоголя, должен обратиться к специалисту – вызвать скорую помощь или обратиться в наркологический диспансер по месту жительства. Врачи смогут определить степень повреждения организма алкоголем, и в зависимости от этого будет определена стратегия лечения, объяснил врач.

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