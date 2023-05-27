Названа безопасная порция клубники

Названа безопасная порция клубникиДа, переедать ее – вредно
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух дала рекомендации по идеальной порции клубники для поддержания здоровья. По словам эксперта, несмотря на то, что клубника обладает многочисленными преимуществами, ключевым моментом является умеренность.
Кашух рекомендует употреблять 200-250 граммов клубники в день для взрослых, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, она предупреждает, что клубника может быть сильным аллергеном, поэтому необходимо соблюдать осторожность при введении ее в рацион ребенка.
Лицам с гастритом и язвенной болезнью также следует проявлять осторожность при включении клубники в пищу. Тем не менее, соблюдение рекомендуемого размера порции может принести несколько преимуществ: клубника богата клетчаткой, пектином, витаминами В, С, А, РР, железом и калием.
Содержание фтора и кальция в этом летнем фрукте способствует укреплению костей, а марганец положительно влияет на углеводный обмен. Кроме того, содержание калия в клубнике способствует уменьшению отеков и профилактике заболеваний почек и мочевыводящих путей.
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