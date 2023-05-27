Названа безопасная порция клубники

Кашух рекомендует употреблять 200-250 граммов клубники в день для взрослых, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, она предупреждает, что клубника может быть сильным аллергеном, поэтому необходимо соблюдать осторожность при введении ее в рацион ребенка.

Лицам с гастритом и язвенной болезнью также следует проявлять осторожность при включении клубники в пищу. Тем не менее, соблюдение рекомендуемого размера порции может принести несколько преимуществ: клубника богата клетчаткой, пектином, витаминами В, С, А, РР, железом и калием.

Содержание фтора и кальция в этом летнем фрукте способствует укреплению костей, а марганец положительно влияет на углеводный обмен. Кроме того, содержание калия в клубнике способствует уменьшению отеков и профилактике заболеваний почек и мочевыводящих путей.

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