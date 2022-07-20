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Названа листовая зелень, которая ускорит ваш обмен веществ

Также она помогает похудеть
Метаболизм, или обмен веществ, у всех людей разный. Кто-то может есть практически всё и не набирать ни грамма, а кто-то с лёгкостью толстеет даже после маленького куска пиццы. Но есть продукты, способные ускорить обмен веществ. Среди них - шпинат.
Названа листовая зелень, которая ускорит ваш обмен веществ

Ряд продуктов, в особенности листовая зелень, могут ускорить обмен веществ. Связано это с тем, что в листовой зелени очень много магния и железа. Лучшим примером такой зелени для быстрого сжигания жира считается шпинат.

В одной чашке варёного шпината вы найдёте 36 процентов суточной нормы железа и 37 процентов дневной нормы магния. Если же вы любите есть эту зелень в свежем виде, то вместе с двумя чашками вы получите 11 процентов суточной нормы магния и 9 процентов - железа.

Названа листовая зелень, которая ускорит ваш обмен веществ

Но как же магний и железо помогают похудеть и ускорить метаболизм? Уровень железа влияет на гормоны щитовидной железы, которые и увеличивают скорость обмена веществ. Если железа будет не хватать, то человек будет чувствовать себя вялым, ему будет не хватать энергии. Согласно одному исследованию, у женщин, которые лечились от анемии, сильно снизился вес и показатели индекса массы тела. Это даёт возможность предполагать, что количество железа в организме связано со скоростью метаболизма.

Что касается магния, то благодаря ему организм может превращать съеденные продукты в энергию. То есть это вещество также играет важную роль в обмене веществ и производстве энергии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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