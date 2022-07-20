Названа листовая зелень, которая ускорит ваш обмен веществ

Но как же магний и железо помогают похудеть и ускорить метаболизм? Уровень железа влияет на гормоны щитовидной железы, которые и увеличивают скорость обмена веществ. Если железа будет не хватать, то человек будет чувствовать себя вялым, ему будет не хватать энергии. Согласно одному исследованию, у женщин, которые лечились от анемии, сильно снизился вес и показатели индекса массы тела. Это даёт возможность предполагать, что количество железа в организме связано со скоростью метаболизма.

Что касается магния, то благодаря ему организм может превращать съеденные продукты в энергию. То есть это вещество также играет важную роль в обмене веществ и производстве энергии.

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