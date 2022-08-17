Названа лучшая кулинарная привычка при проблемах с сердцем

В одном исследовании, опубликованном в Journal of the American College of Cardiology, специалисты пришли к выводу, что при замене майонеза, маргарина, сливочного масла, молочных жиров оливковым маслом снижается вероятность развития как сердечно-сосудистых заболеваний, так и ишемической болезни сердца. Принимали участие в этом исследовании более 60 тысяч женщин и 39 тысяч мужчин.

Но почему оливковое масло считается более полезным для сердца? Во-первых, в нём меньше насыщенных жиров (в одной столовой ложке - немного меньше 2 г, а в столовой ложке сливочного масла - примерно 7 г), которые могут повысить холестерин и привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Во-вторых, оливковое масло отличается противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

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