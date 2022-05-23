Названа лучшая рыба для здоровья мозга

В научном журнале Nutrients опубликовали статью, в которой говорится, что более половины мозга состоит из жиров, особенно полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Около 90% жира, из которого состоит структура мозга, находится в форме докозагексаеновой кислоты (ДГК). Лосось является богатым источником ДГК, а также другой важной омега-3 жирной кислоты, эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК). Фактически, одна порция дикого лосося весом 85 граммов содержит 1,22 грамма ДГК и 0,35 грамма ЭПК.

Согласно исследованиям, более высокое потребление полиненасыщенных жирных кислот связано с более низким риском когнитивных нарушений.

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