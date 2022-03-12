Названа лучшая зелень для контроля за весом

Специалисты отметили, что вся темная листовая зелень сама по себе низкокалорийна. Эта зелень, от листовой капусты до рукколы, также содержит большое количество клетчатки. Всё больше данных указывает на то, что достаточное потребление тёмной листовой зелени помогает поддерживает здоровый диапазон массы тела. Причём наибольшую пользу для здоровья даёт употребление зелени в её первоначальном виде, а не обработанном.

Особенно эксперты отмечают бок-чой, или китайскую черешковую капусту. У бок-чоя нет кочанов, вместо этого у него вокруг центральной почки формируются гладкие, тёмно-зелёные листья на толстых стеблях. Можно разнообразить им своё меню.

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