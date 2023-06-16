Названа опасная для жизни доза водки

По словам Умнова, когда количество этанола, действующего вещества водки, в организме превышает 120 миллиграммов, он, минуя процесс детоксикации печени, начинает циркулировать в кровотоке и накапливаться в тканях.

Употребление одного литра водки в течение часа, в результате чего концентрация этанола составляет пять-шесть граммов на литр крови, может привести к тяжелым последствиям.

Симптомы могут включать снижение температуры тела, замедление дыхания, учащение пульса, спутанность сознания, бессвязную речь, отсутствие реакции, галлюцинации и эпилептические припадки.

При появлении этих опасных симптомов Умнов советует немедленно вызвать рвоту, выпив раствор пищевой соды (чайная ложка на литр воды) и дав человеку не менее 20 таблеток активированного угля. Кроме того, человеку следует давать горячий сладкий чай, чтобы питать клетки мозга и согревать их. Важно положить человека на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.

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