Названа причина тревоги при отказе от алкоголя

Это открытие освещает молекулярные детали реакции мозга на отказ от алкоголя и предполагает, что иммунный белок, колониестимулирующий фактор 1 (CSF1), может стать мишенью будущих методов лечения расстройства, связанного с употреблением алкоголя.

Ученые знают, что симптомы отмены алкоголя, способствующие рецидиву, включают нарастающее чувство тревоги, вызванное, по крайней мере, частично, высвобождением в мозге молекул стресса, таких как кортикотропин-рилизинг фактор (КРФ). Он стимулирует рецепторы на нейронах в префронтальной коре и в лимбической системе - наборе более примитивных структур мозга, которые обрабатывают эмоции. Если ученые смогут полностью определить и охарактеризовать эти чувствительные к КРФ нейроны, они смогут лучше понять, как возникает тревога, и, возможно, разработать эффективное лечение для ее блокировки.

"Воздействие на CSF1 может быть хорошей стратегией для лечения синдрома отмены алкоголя, и теперь мы хотим проверить это на наших доклинических моделях", - говорит ведущий автор исследования.

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