Названа привычка перед сном, из-за которой у вас станут выпадать волосы

Названа привычка перед сном, из-за которой у вас станут выпадать волосыПостарайтесь так делать как можно реже
Случается так, что волосы приходится мыть вечером, после долгого рабочего дня. Сушить волосы тогда очень не хочется, но надо. Потому что ложиться спать с мокрыми волосами - это точно не лучшая идея.
Фото: Ladders
Макс Стивенс из The Sleep Checklist предупредил, что сон с мокрыми волосами может плохо сказаться на здоровье. Это может привести к повреждению и к выпадению волос.
Объясняется это тем, что во влажном состоянии волосы в целом ослабевают и становятся более ломкими. Кроме того, из-за влажности по постельному белью могут легко распространиться бактерии. А это может привести к перхоти и прыщам.
Daily Express
Также из-за бактерий может образоваться плесень. В результате у людей, которые живут в этом помещении, могут появиться проблемы с дыханием.
Если же вам всё-таки приходится спать с сырыми волосами, то купите водонепроницаемое постельное бельё.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.