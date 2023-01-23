Названа привычка перед сном, из-за которой у вас станут выпадать волосы

Макс Стивенс из The Sleep Checklist предупредил, что сон с мокрыми волосами может плохо сказаться на здоровье. Это может привести к повреждению и к выпадению волос.

Объясняется это тем, что во влажном состоянии волосы в целом ослабевают и становятся более ломкими. Кроме того, из-за влажности по постельному белью могут легко распространиться бактерии. А это может привести к перхоти и прыщам.