Названа самая опасная для туристов еда в Египте, Турции и на Кипре

Названа самая опасная для туристов еда в Египте, Турции и на КипреЕсли собираетесь посетить эти страны, будьте начеку
Во время посещения другой страны всегда нужно помнить о вероятности отравления, особенно если вы никогда не пробовали какие-либо блюда. О том, какие правила нужно соблюдать в Турции, Египте и на Кипре, чтобы избежать такого сценария, - ниже.
1. Египет
Откажитесь в этой стране от растительной пищи, а также от рыбы, воды из-под крана, свежевыжатых соков. Старайтесь запомнить, что вы ели на завтрак, обед и ужин: египтяне готовят из оставшихся после приёма пищи продуктов новые блюда. На шведском столе могут оказаться даже вчерашние и позавчерашние продукты. Не ешьте специальные «украшения» для еды: они, скорее всего, сделаны из старых или испорченных продуктов.
2. Турция
Продукты точно так же, как и в Египте, могут использоваться несколько раз. Поэтому запоминать то, что вы съели, стоит. Лучше откажитесь также от мяса и морепродуктов, поскольку их часто «обновляют», добавляя к ним соус. Ещё могут положить их в салат. Также стоит отказаться от супа-пюре (в нём часто встречаются остатки мяса, жареная мука, молоко), любых напитков с кубиками льда, десертов.
3. Кипр
Пища в основном здесь «тяжёлая». Наиболее калорийными продуктами считаются кебабы, соусы дзадзики и картофель. А ещё здесь есть такая традиция, как мезе, то есть обед, состоящий из большого количества высококалорийных и вредных для фигуры блюд.