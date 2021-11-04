Названа самая опасная для туристов еда в Египте, Турции и на Кипре

Во время посещения другой страны всегда нужно помнить о вероятности отравления, особенно если вы никогда не пробовали какие-либо блюда. О том, какие правила нужно соблюдать в Турции, Египте и на Кипре, чтобы избежать такого сценария, - ниже.

1. Египет

Откажитесь в этой стране от растительной пищи, а также от рыбы, воды из-под крана, свежевыжатых соков. Старайтесь запомнить, что вы ели на завтрак, обед и ужин: египтяне готовят из оставшихся после приёма пищи продуктов новые блюда. На шведском столе могут оказаться даже вчерашние и позавчерашние продукты. Не ешьте специальные «украшения» для еды: они, скорее всего, сделаны из старых или испорченных продуктов.