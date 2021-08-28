Названа самая популярная в мире модель умных часов

По данным за второй квартал 2021 года Apple Watch Series 6 были самой популярной моделью умных часов в мире.

Всего за указанный период было поставлено 18 млн часов. На долю Apple Watch пришлось 52% глобального рынка. По всему миру, по оценкам аналитиков, было поставлен 9,5 млн часов Apple.

Напомним, Apple Watch Series 6 были представлены в прошлом сентябре с новым чипом S6, более ярким режимом Always-On Display и инструментами для измерения насыщенности крови кислородом.

Аналитики также сообщили, что на часы Samsung приходится лишь 10-процентная доля рынка.