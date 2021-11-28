Названа самая уязвимая для нового штамма коронавируса группа людей

Врачи рассказали, что в больницы поступают молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Их состояние характеризуется как среднее или тяжёлое. Некоторые из пациентов нуждаются в интенсивной терапии. Около 65% заболевших непривиты, а большинство остальных получили лишь первую дозу вакцины.

Специалисты обеспокоены тем, что государственные учреждения здравоохранения могут оказаться перегружены.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый штамм «омикрон» вызывающим опасения. Несмотря на заявления сенатора Круглого, пока в России его не обнаружили.