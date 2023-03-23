Названо ещё одно преимущество красного вина: оно сжигает жир

По словам врача-диетолога из JustCBD Елены Огнивцевой, в красном вине содержится много антиоксидантов - фенольных кислот и полифенолов. После получения антиоксидантов обмен веществ у человека ускоряется. В результате он может сжечь больше калорий и похудеть.

Антиоксиданты обращают вспять окислительный стресс, возникающий, когда организм вырабатывает много свободных радикалов. Известно, что окислительный стресс связан с накоплением жира на животе и с метаболическими заболеваниями, в том числе с болезнями сердца и сахарным диабетом.

Однако чтобы этими преимуществами можно было воспользоваться, красное вино рекомендуется пить в умеренных количествах. Это значит, что за один раз выпивать нужно не больше трёх-четырёх стандартных порций.

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