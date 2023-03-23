Названо ещё одно преимущество красного вина: оно сжигает жир

Названо ещё одно преимущество красного вина: оно сжигает жирНо важно следить за количеством этого напитка
Висцеральный жир, или жир на животе, окружает жизненно важные органы человека: поджелудочную железу, печень. Из-за этого жира могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе болезни сердца или диабет. Избавиться от висцерального жира помогает изменение диеты.
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Научные исследования показывают, что у одного популярного алкогольного напитка может быть приятное преимущество. Как оказалось, красное вино связано с более низким уровнем жира на животе. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Obesity Science & Practice.
В ходе исследования учёные изучили данные о здоровье и привычках 1869 человек в возрасте от 40 до 80 лет. Первое место в списке алкогольных напитков, которые связаны висцеральным жиром, заняло красное вино.
По словам врача-диетолога из JustCBD Елены Огнивцевой, в красном вине содержится много антиоксидантов - фенольных кислот и полифенолов. После получения антиоксидантов обмен веществ у человека ускоряется. В результате он может сжечь больше калорий и похудеть.
Антиоксиданты обращают вспять окислительный стресс, возникающий, когда организм вырабатывает много свободных радикалов. Известно, что окислительный стресс связан с накоплением жира на животе и с метаболическими заболеваниями, в том числе с болезнями сердца и сахарным диабетом.
Однако чтобы этими преимуществами можно было воспользоваться, красное вино рекомендуется пить в умеренных количествах. Это значит, что за один раз выпивать нужно не больше трёх-четырёх стандартных порций.
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