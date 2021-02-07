Названо необходимое для здоровья количество шагов в день

Прошлые исследования показали, что 10 тысяч шагов в день действительно могут помочь укрепить здоровье: в частности снизить риск диабета и болезней сердца. Специалисты Гарвардской медицинской школы же выяснили, что женщинам достаточно проходить 4400 шагов в день, чтобы значительно снизить риск смертности. В целом, чем больше ходили люди, тем лучше становились их показатели. Но после 7500 шагов в день дополнительных улучшений не наблюдалось.

Также учёные Техасского университета увидели, что если проходить менее 5 тысяч шагов в день, то организм хуже усваивает жир.

В общем, исследования показали, что 10 тысяч шагов в день проходить необязательно. Достаточно выполнять половину нормы.