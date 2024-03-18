Названы 10 самых полезных для кишечника продуктов с пребиотиками

Корень цикория. По вкусу он напоминает кофе и известен высоким содержанием антиоксидантов. Также в корне цикория содержится пребиотическая клетчатка инулин. Это вещество помогает в пищеварении, повышает уровень глюкозы в крови.

Лук. Он содержит инулин и фруктоолигосахариды (ФОС; форма углеводов). Эту форму углеводов можно использовать в качестве низкокалорийной альтернативы сахару. Кроме того, эти углеводы работают как пребиотики.

Чеснок. В ходе одного исследования выяснилось, что он служит пребиотиком, так как поддерживает рост полезных кишечных бактерий. Помимо этого, чеснок может предотвратить рост вредных бактерий в кишечнике.

Бананы. Они являются источником клетчатки, витаминов и минералов, содержат резистентный крахмал. Больше всего резистентного крахмала в ещё зелёных плодах. По-видимому, это соединение работает как пребиотик.

Овсяная каша. Научно доказано, что овсянка обладает пребиотическим эффектом. В частности, поддерживает полезные кишечные бактерии, повышает уровень холестерина в крови.