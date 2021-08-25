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Названы 6 продуктов, помогающих сосредоточиться

Среди них есть и кофе
Турецкое издание Milliyet рассказало, на какую пищу следует обратить внимание всем, кто хочет взбодриться и восстановить концентрацию.
Названы 6 продуктов, помогающих сосредоточиться

Первыми в списке оказались соевые продукты типа сыра тофу. Они содержат омега-3 и белок яйца. Это позволяет человеку быстрее мыслить и сосредотачиваться на задачах.

Далее идёт самый популярный, пожалуй, напиток - кофе. В нём есть кофеин, который позволяет мозгу работать эффективнее. Правда, лишь недолгое время. А если выпивать его ежедневно слишком много, то в будущем вас ждут проблемы со здоровьем.

Третий компонент - рыба. Содержит незаменимые жирные кислоты и омега-3. Это улучшает работу мозга, память и концентрацию.

Названы 6 продуктов, помогающих сосредоточиться

Из орехов автор материала рекомендует миндаль, фундук и грецкие орехи. Они лучше всего влияют на мозговую деятельность.

Среди ягод выделяются ежевика, черника и клубника. Но лидируют по уровню полезности блюда с черникой.

Куркума названа последней. Она также увеличивает уровень гормона роста в организме, при недостатке которого развивается Альцгеймер и депрессия.