Названы 6 продуктов, помогающих сосредоточиться

Первыми в списке оказались соевые продукты типа сыра тофу. Они содержат омега-3 и белок яйца. Это позволяет человеку быстрее мыслить и сосредотачиваться на задачах.

Далее идёт самый популярный, пожалуй, напиток - кофе. В нём есть кофеин, который позволяет мозгу работать эффективнее. Правда, лишь недолгое время. А если выпивать его ежедневно слишком много, то в будущем вас ждут проблемы со здоровьем.

Третий компонент - рыба. Содержит незаменимые жирные кислоты и омега-3. Это улучшает работу мозга, память и концентрацию.