Названы 6 продуктов, помогающих сосредоточиться

Названы 6 продуктов, помогающих сосредоточитьсяСреди них есть и кофе
Первыми в списке оказались соевые продукты типа сыра тофу. Они содержат омега-3 и белок яйца. Это позволяет человеку быстрее мыслить и сосредотачиваться на задачах.
Далее идёт самый популярный, пожалуй, напиток - кофе. В нём есть кофеин, который позволяет мозгу работать эффективнее. Правда, лишь недолгое время. А если выпивать его ежедневно слишком много, то в будущем вас ждут проблемы со здоровьем.
Третий компонент - рыба. Содержит незаменимые жирные кислоты и омега-3. Это улучшает работу мозга, память и концентрацию.
Из орехов автор материала рекомендует миндаль, фундук и грецкие орехи. Они лучше всего влияют на мозговую деятельность.
Среди ягод выделяются ежевика, черника и клубника. Но лидируют по уровню полезности блюда с черникой.
Куркума названа последней. Она также увеличивает уровень гормона роста в организме, при недостатке которого развивается Альцгеймер и депрессия.