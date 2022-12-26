Названы алкогольные напитки, которые повышают риск деменции

Учёные обнаружили, что у людей, которые пили 1-7 порций подслащённых сахаром алкогольных напитков в неделю, вероятность развития болезни Альцгеймера повышалась в 1,91 раза по сравнению с теми, кто не пил. Если же они употребляли больше 7 порций, то риск увеличивался в 2,55 раза.

Хотя нужно сказать, что в целом научные исследования, связанные с деменцией и с алкоголем, довольно противоречивы. Ряд научных работ даже показывает, что определённые спиртные напитки в умеренных дозах приносят пользу мозгу.

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