Названы алкогольные напитки, которые повышают риск деменции

Названы алкогольные напитки, которые повышают риск деменцииОткажитесь от них в праздники
Подслащённые алкогольные напитки повышают риск деменции. Вероятность развития старческого слабоумия может повыситься, если вести неправильный образ жизни. Например, злоупотреблять алкоголем. При этом некоторые спиртные напитки оказываются вреднее для мозга, чем остальные.
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Некоторые научные исследования демонстрируют, что все алкогольные напитки негативно влияют на мозг. В ходе исследования британских учёных, где участвовали 25 тысяч человек, выяснилось: даже при умеренном употреблении спиртного может уменьшиться плотность серого вещества.
Также исследование, результаты которого были опубликованы в Журнале профилактики болезни Альцгеймера, показало, что у некоторых алкогольных напитков есть скрытые опасности для здоровья. Так, при употреблении напитков, содержащих много жира, сахара и алкоголя, повышается риск развития старческого слабоумия.
Учёные обнаружили, что у людей, которые пили 1-7 порций подслащённых сахаром алкогольных напитков в неделю, вероятность развития болезни Альцгеймера повышалась в 1,91 раза по сравнению с теми, кто не пил. Если же они употребляли больше 7 порций, то риск увеличивался в 2,55 раза.
Хотя нужно сказать, что в целом научные исследования, связанные с деменцией и с алкоголем, довольно противоречивы. Ряд научных работ даже показывает, что определённые спиртные напитки в умеренных дозах приносят пользу мозгу.
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