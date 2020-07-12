Названы безвредные для фигуры напитки

Советы специалиста опубликовали в турецком издании Sözcü. Перевод материала предоставило «ИноСМИ.ру».

Во-первых, диетолог посоветовал пить воду. Он заявил, что вода бесценна с точки зрения утоления жажды и восполнения недостатка жидкости в организме.

Во-вторых, Йигит упомянул травяные чаи. В основном их пьют горячими, но в жаркую погоду можно выпить и холодный чай. Достаточно добавить лёд, мяту, базилик для свежести.

Что касается фруктовых соков, то их диетолог посоветовал избегать, даже свежевыжатых. «Один стакан свежевыжатого сока, который состоит практически из трёх-четырёх порций фруктозы в целях охладиться и освежиться — это неправильный выбор». Специалист предлагает вместо этого съесть сам фрукт. Сока можно выпивать не больше одного чайного стаканчика.

Диетолог также порекомендовал изучать содержимое покупного холодного чая и кофе. Нужно убедиться, что напиток не содержит сахара, добавок, подсластителей и красителей.