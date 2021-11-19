Названы четыре продукта для снижения холестерина

Названы четыре продукта для снижения холестеринаНаиболее эффективным при этом является их совместное потребление
Команда учёных из Королевского колледжа во главе с доктором Скоттом Хардингом выяснили, что овёс, миндаль, соя и растительные стеролы способствуют снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови. Для этого они провели эксперимент, в котором приняли участие 42 человека. У всех испытуемых перед началом эксперимента холестерин был повышен.
Всех участников разделили на три группы. Первая включила в свой ежедневный рацион миндаль, вторая - овёс, а третья просто сократила число продуктов, которые содержат холестерин, и заменила насыщенные животные жиры растительными.
Был ещё один испытуемый, который соблюдал отдельную диету. Это доктор Майкл Мосли. Он добавил в свой рацион овёс, сою, миндаль, растительные стеролы. Каждый из названных продуктов при этом способствует снижению уровня холестерина.
Оказалось, что наибольший эффект с точки зрения снижения уровня ЛПНП дало питание доктора Майкла Мосли. Так, спустя четыре недели уровень общего холестерина у него снизился на 25 %, а «плохого» - на 33 %. В группе людей, которые дополнительно потребляли овёс, значения ЛПНП снизились на 9 %. У тех же, кто ограничил количество съеденных продуктов, содержащих холестерин, общий его уровень стал ниже на 11 %, ЛПНП - на 13 %.
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