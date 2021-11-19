Названы четыре продукта для снижения холестерина

Команда учёных из Королевского колледжа во главе с доктором Скоттом Хардингом выяснили, что овёс, миндаль, соя и растительные стеролы способствуют снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови. Для этого они провели эксперимент, в котором приняли участие 42 человека. У всех испытуемых перед началом эксперимента холестерин был повышен.

Всех участников разделили на три группы. Первая включила в свой ежедневный рацион миндаль, вторая - овёс, а третья просто сократила число продуктов, которые содержат холестерин, и заменила насыщенные животные жиры растительными.

Был ещё один испытуемый, который соблюдал отдельную диету. Это доктор Майкл Мосли. Он добавил в свой рацион овёс, сою, миндаль, растительные стеролы. Каждый из названных продуктов при этом способствует снижению уровня холестерина.