Названы два способа получения сильного иммунитета к коронавирусу

Названы два способа получения сильного иммунитета к коронавирусуИх обнаружили учёные из Орегонского университета здоровья и науки
Согласно результатам исследования, проведённого специалистами из Орегонского университета здоровья и науки, есть два способа приобретения сильного иммунитета к ковиду. Это перенесение инфекции после прохождения вакцинации и перенесение инфекции, а затем вакцинация. Все полученные учёными данные были опубликованы в издании Science Immunology.
По словам Фикаду Тафессе, соавтора исследования, доцента кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии в Медицинской школе OHSU, в любом из перечисленных выше случаев человек получает очень сильный иммунитет. Антитела, обнаруженные у таких пациентов, были в 10 раз эффективнее против коронавируса, чем те, что вырабатывались после одной только вакцинации.
В ходе исследования учёные проанализировали образцы крови 104 человек. Из испытуемых при этом все были вакцинированы, но 42 человека после этого не заразились коронавирусом, 31 человек поставил прививки после перенесения ковида, а 31 человек заболел COVID-19 после вакцинации. Эксперты в лабораторных условиях подвергли образцы крови людей из каждой группы заражению SARS-CoV-2. В результате оказалось, что испытуемые, имеющие «гибридный» иммунитет (вакцина и перенесённый COVID-19), имели более высокий уровень защиты от инфекции, чем те, кто поставил прививку, но не заболел.
При этом нужно отметить, что исследование проводилось до появления штамма «омикрон». Однако учёные ожидают, что и в случае с новым вариантом иммунитет также окажется наиболее сильным при перенесении коронавируса и вакцинации до или после заражения.
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