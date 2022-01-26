Названы два способа получения сильного иммунитета к коронавирусу

В ходе исследования учёные проанализировали образцы крови 104 человек. Из испытуемых при этом все были вакцинированы, но 42 человека после этого не заразились коронавирусом, 31 человек поставил прививки после перенесения ковида, а 31 человек заболел COVID-19 после вакцинации. Эксперты в лабораторных условиях подвергли образцы крови людей из каждой группы заражению SARS-CoV-2. В результате оказалось, что испытуемые, имеющие «гибридный» иммунитет (вакцина и перенесённый COVID-19), имели более высокий уровень защиты от инфекции, чем те, кто поставил прививку, но не заболел.

При этом нужно отметить, что исследование проводилось до появления штамма «омикрон». Однако учёные ожидают, что и в случае с новым вариантом иммунитет также окажется наиболее сильным при перенесении коронавируса и вакцинации до или после заражения.

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