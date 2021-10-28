Названы два вещества, увеличивающие вероятность развития рака

Названы два вещества, увеличивающие вероятность развития ракаНа это указывают результаты исследования, проведённого в Норвегии
Как утверждает Марта Эббинг (Marta Ebbing), врач из университетской клиники Хаукеланд (Норвегия), и её коллеги, витамин В12 и фолиевая кислота (В9) способствуют развитию рака у некоторых пациентов. Результаты их исследований были размещены в журнале Американской медицинской ассоциации.
Учёные провели анализ данных двух исследований. Участниками этих исследований были почти 7 000 пациентов, у которых диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Испытуемые принимали или витамины группы B, или плацебо в течение 3,5 лет (в среднем), то есть с 1998 по 2005 год. После окончания приёма этих веществ они наблюдались три года у врачей. За этот период у 341 человек, принимавших фолиевую кислоту и B12 (10 процентов) и 288 человек, которые пили плацебо (8,4 процента), выявили рак.
Это означает, что приём дополнительных добавок в виде фолиевой кислоты и B12 связан с увеличением вероятности развития онкологии на 21 процент, смерти от рака - на 38 процентов, смерти по любым другим причинам - на 18 процентов. Кроме этого, повышается риск развития и рака лёгких при приёме указанных витаминов: так, 76 (32 процента) из 236 человек, которые умерли от онкологического заболевания, скончались именно от рака лёгких.
Помимо этого, Национальная служба здравоохранения Великобритании предупреждает, что фолиевая кислота (B9) может оказывать влияние на действие других принимаемых лекарств. Поэтому эксперты советуют не пить B9 в течение двух часов до или после препаратов, помогающих при нарушениях пищеварения.
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