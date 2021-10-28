Названы два вещества, увеличивающие вероятность развития рака

Как утверждает Марта Эббинг (Marta Ebbing), врач из университетской клиники Хаукеланд (Норвегия), и её коллеги, витамин В12 и фолиевая кислота (В9) способствуют развитию рака у некоторых пациентов. Результаты их исследований были размещены в журнале Американской медицинской ассоциации.

Учёные провели анализ данных двух исследований. Участниками этих исследований были почти 7 000 пациентов, у которых диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Испытуемые принимали или витамины группы B, или плацебо в течение 3,5 лет (в среднем), то есть с 1998 по 2005 год. После окончания приёма этих веществ они наблюдались три года у врачей. За этот период у 341 человек, принимавших фолиевую кислоту и B12 (10 процентов) и 288 человек, которые пили плацебо (8,4 процента), выявили рак.